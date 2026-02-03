「近畿地区選手権競走・Ｇ１」（４日開幕、住之江）飛躍を続けるナニワのヒロインが奮闘する。地元の高憧四季（２６）＝大阪・１２４期・Ａ１＝が地元Ｇ１に初出場。「初めてですが頑張ります。いつも通りやるだけですけどね」とシリーズに力を込めた。昨年は年末のプレミアムＧ１・クイーンズクライマックス（大村）にも出場した成長著しい期待株がどんな走りを見せるのか注目が集まる。３節連続で優出中の地元はエンジン