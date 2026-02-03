元乃木坂46で女優・久保史緒里（24）が1日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演し、歌手活動について語る場面があった。お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおから「乃木坂46に入ったあとは“女優さんになりたい”っていうのはあったの?」と質問されると、久保は「なくて。でも、乃木坂46の登竜門みたいな舞台（3人のプリンシパル）があったんです」と語る。「お客さんが投票して、選ばれた人し