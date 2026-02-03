高市早苗首相は3日、ネパールのポーデル大統領との会談冒頭、外交の慣例である握手をしての写真撮影を避けた。報道陣が握手を促したが、首相はサポーターをした右手を見せるようなしぐさをし、事務方が「（握手は）なし」と説明した。首相は衆院選遊説の際、支援者との握手により手を痛めたとしている。