新日本プロレス３日の福島・いわき大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）が団体内の退団者続出を受け自身の決意を表明した。東京五輪柔道１００キロ級金メダルのウルフは１月４日の東京ドーム大会で鮮烈デビュー。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬを破っていきなりシングルタイトルを手に入れた。１１日大阪大会ではＨ．Ｏ．Ｔの成田とのＶ１戦が早くも決定済みだ。この日の大