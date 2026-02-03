日本豆乳協会（事務局・東京都千代田区）は３日、２０２５年１ー１２月期における豆乳類全体の生産量は４４万４５５２キロリットル（前年比１０８・２％）で過去最高を記録したと発表した。２０２０年の約４３万キロリットルを上回った。 ２５年の豆乳生産量を豆乳類の分類別では「豆乳（無調整）」の生産量は１５万６９２７キロリットル（１１４・５%）と最も高い成長率を示し、過去最高を記録。「調製豆乳」は２０万４３１９