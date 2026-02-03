ＷＢＣ日本代表のソフトバンク・松本裕樹投手（２９）が３日、初めてブルペン入りした。原則１４日から合流するＳ組だが、宮崎キャンプ初日から参加。この日は「まだ半分くらい」と言う状態で直球にカーブ、ツーシームなど変化球も交えて大会公式球で３０球を投げた。「（ＷＢＣに向けて）どうこう意識していることはない」。自身初の国際大会でも堂々としていた。２５年は５１試合で５勝２敗、３９ホールド、防御率も１・０７