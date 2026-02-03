大画面1.5インチ有機EL搭載スマートウォッチ「Amazfit Active Max」をレビュー！スマートウォッチは機能が充実してきているのに伴って価格が上昇していますが、一方でハイエンドモデル並みの機能を持ちながらコストパフォーマンス（コスパ）の良い機種も登場しています。そんなコスパを重視したスマートウォッチとして「Amazfit」ブランドを展開するZepp Healthより1.5インチの大型AMOLED（有機EL）ディスプレイを搭載した「Amazfi