Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。1月26日（月）の放送では、2025年に開催された5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」を、リスナーから届いた感想メッセージとともに振り返りました。 Mrs. GREEN APPLE大森元貴――Mrs. GREEN APPLEは、2025年10月から12月にかけて、