ドル一段と上昇、ドル円は１５６円に接近＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドルが一段と上昇している。ドル円は一時155.99レベルと、156円に接近。ユーロドルは1.1783レベル、ポンドドルは1.3651レベルといずれも本日の安値を広げている。ドル指数は97.65付近へと上昇しており、前日NY終値水準に下げ渋っている。 USD/JPY155.96EUR/USD1.1783GBP/USD1.3652