「近畿地区選手権競走・Ｇ１」（４日開幕、住之江）長くエース格の動きを誇っていた２５号機は地元の湯川浩司（４６）＝大阪・８５期・Ａ１＝がゲットした。近況の動きはグランプリＶの７７号機が素晴らしいが、遜色のない良機だ。前検は「握り込みの反応は良かったけど、出て行くことはなかった」とまだ案外の様子だったが、エンジン出しには定評のある選手。パワーを引き出しての活躍に期待もできるはずだ。