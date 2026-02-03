タレントの北斗晶（58）が、イメチェンに失敗したという最新ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】「イメチェン失敗」北斗晶の最新ショット2025年5月29日に更新したブログで、約7kgのダイエットに成功したことを報告していた北斗。翌日に更新したInstagramでは、フォーマルな衣装の全身ショットを公開し、「北斗さん すごく痩せてる〜」「ほっそりされて笑顔がステキ」などと話題になっていた。「イメチェン失敗」