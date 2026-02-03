眉村ちあきが、全国ツアー『Chiaki Mayumura Tour “AMPLAND PLAN”』を開催する。 （関連：ザ・リーサルウェポンズ、上坂すみれや眉村ちあきらゲストと迎えた大団円“地元愛”に溢れた中野サンプラザ公演） 同公演は、8thアルバム『AMPLAND PLAN』のリリースを記念したもの。5月1日のLiveHouse 浜松窓枠公演を皮切りに、全国にて12公演開催する。なお、同公演のチケットは2月15日まで一般先行およびFC