QPR所属のMF斉藤光毅が1月31日、EFLチャンピオンシップ第30節のコベントリー戦に後半26分から途中出場し、20日ぶりの公式戦復帰を果たした。試合は斉藤の投入直後にQPRが決勝点を奪い、首位を2-1で破った。昨年10月に日本代表デビューを飾った斉藤は1月11日のFA杯3回戦ウエスト・ハム戦に先発したが、前半途中に右太ももを痛めて途中交代。直近3試合を欠場していた。QPRは2日、公式サイトでコベントリー戦のトピックを紹介。