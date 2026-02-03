本日の日経平均株価は、米株高や円安で値がさ半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比2065円高の5万4720円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は71社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、情報通信・自動車関連の需要堅調で今期業績予想を上方修正した住友電