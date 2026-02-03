衆議院選挙は後半戦に入り、各陣営の訴えも熱を帯びています。与党と野党の前職同士が議席を争う広島2区を取材しました。■国民・前 福田玄 候補「おはようございます、いってらっしゃい」国民民主党・前職の福田玄候補。毎朝6時から街頭に立ちます。■国民・前 福田玄 候補「普通に生活する皆さんの暮らしが少しでも楽になって、景気・経済が拡大するような政策を訴えていきたいと思っています」前回の選挙では、自民党の前職に約