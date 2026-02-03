この記事をまとめると ■タンクローリーの世界にはバルク車と呼ばれる車両がある ■粉粒体や小麦粉やセメントなどを運ぶのが主な用途だ ■積み下ろしの作業がないかわりにほかの部分で労力が掛かる タンクローリーとは違う？バルク車とは 運搬物の種類によって使いわけられるローリーのなかにバルク車がある。これは粉粒体（ふんりゅうたい）と呼ばれる粉、または粉状のものを運搬するために作られた特殊用途自動車のことで、