相手が「重い」と感じたフィジカルの衝撃と文化の違いSBで見せた1対1の矜持イングランド・女子スーパーリーグ（WSL）のエバートンに所属する、DF石川璃音がオンライン取材に応じ、海外挑戦から約半年が経過した現在の心境を語った。激しいフィジカルコンタクトが日常となる舞台で、22歳の若きセンターバックは着実な進化を遂げている。昨年7月に三菱重工浦和レッズレディースから移籍して約半年。エバートンでの生活にも慣れ