「世界のこころのデパート」をコンセプトに、笑顔と幸せを届ける6人組アイドルグループ「クマリデパート」。その情熱を体現する赤色担当が、キャリア8年目の小田アヤネだ。東京・越中島のスポーツニッポン新聞社で明かしたのは、華やかなステージの裏にあった劣等感との闘い、そしてファンへの揺るぎない誓いだった。（「推し面」取材班） 小学生の頃に夢見たアイドルの姿。アニメ「きらりん☆レボリューション」に憧れた少女