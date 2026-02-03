大阪桐蔭高校の元野球部員で、希少がん闘病中の福森大翔さんが３日、インスタグラムを更新。抗がん剤治療４日目の経過報告として、「『デメリット』が『リスク』を超えた」とつづった。４カ月前と現在の肝臓のレントゲン写真を投稿し、「このままでは【胃】と【大腸】もまずいと。延命治療」と報告。一方で、「手術不可と医者に言われてからの【挑戦】少しでも長く。自分を信じるの１択。本日もベストを尽くして『最後は勝つ！