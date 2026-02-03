秋篠宮ご夫妻は都内で開かれた優秀な若手研究者を表彰する式典に出席されました。秋篠宮さま：このたびの受賞を一つの契機として今後もさらに充実した研究を進められ、世界的に活躍されることを心から願っております。「日本学術振興会賞」と「日本学士院学術奨励賞」は、人文学、社会科学、自然科学の分野で優れた成果をあげた若手研究者に贈られるものです。秋篠宮ご夫妻は授賞式に毎年出席していて25人の受賞者を拍手で称えられ