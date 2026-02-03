2月2日、タレントの大沢あかねが、美容本『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』（ワニブックス）を刊行した。近年、SNSで“激変”したビジュアルが注目を集めているが、美容本発売を機に、新たな方向に進みそうだ。「同書では、3児の母親として多忙な日々を送るなか、顔を洗うことさえせずに肌を放置していた大沢さんが、36歳から一念発起し、美肌を作り上げたルーティンなどが記されています。ここ数年、SNSでは彼女が垢抜けた