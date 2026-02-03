3月5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）まで1カ月あまりとなったいま、各国の陣容がそろいつつある。「日本からの王座奪回」を合言葉に、米国代表やドミニカ代表は、投打ともに過去最高のメンバーを集めた。「ほかにも中南米の強国は、要所にバリバリのメジャーリーガーを配置し、どこが覇権を奪い返してもおかしくない、レベルの高い大会になりそうです。日本も、これまた過去最高となるメジャーリーガー8人