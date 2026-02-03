日本バスケットボール協会（JBA）は2月2日、日本男子代表のトム・ホーバスHCとの契約終了を発表した。JBAは「今後の代表強化に関しての方向性の相違によるもので、個人の責に帰すものでは無く、JBAとしての今後の方針に沿って総合的に判断し、契約終了の決定に至りました」と契約終了の理由を語った。しかし「契約終了というより、解任ですね。主な理由の一つとしてホーバスHCと八村塁選手との間に確執があったことは間違いあ