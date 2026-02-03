巨人の石井琢朗２軍監督が３日、宮崎春季キャンプの第１クールを総括した。「選手の表情も明るいし動きもいい。今やっていることが当たり前になってくれれば」と振り返った。さらには童話「うさぎとかめ」に例え「物語では最終的にかめが勝つんだけど、そんなにのろのろしている時間はない。うさぎにならないと。時間は平等にあるので、その時間をどれだけ自分に矢印を向けて取り組めるか。それが技術向上につながる」と、個々の