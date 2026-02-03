オリックス・平野佳寿投手兼任コーチ（４１）が「二刀流」を本格スタートさせた。３試合の登板にとどまった２５年からの再起を目指すレジェンド右腕は３日、宮崎キャンプ初のブルペンで４６球。捕手を座らせて直球、ツーシーム、カットボールを確認し「ちゃんと投げられた」と一定の手応えを示した。プロ２１年目の２６年はコーチ兼任。「キャンプは選手を一番にさせていただいている」と強調した。まずは自身の調整を優先し、