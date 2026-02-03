コーデを考えるのが面倒……という日の味方になるのが、ガバッと着るだけでおしゃれに決まる「ワンピース」。ミニマリズムなスタイルが注目を集める2026春夏、1枚でサマになるワンピースはますます手放せなくなりそう。そこで今回は、ミドル世代におすすめしたい【ユニクロ】のワンピースをご紹介。スラリとしたロング丈やきちんと感のある襟付きなど、大人に似合う上品なアイテムをピックアップしました