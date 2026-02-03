昨年１２月２３日に死去した男子プロゴルファーの尾崎将司さん（享年７８）が日本ゴルフジャーナリスト協会からＪＧＧＡ大賞・特別賞として表彰され、尾崎さんの長男・尾崎智春氏が３日、都内で行われた表彰式に出席した。日本ツアー最多の９４勝、賞金王１２回を誇る尾崎さんは昨年１２月２３日にＳ状結腸がんのため死去した。智春氏は国内外で大々的に父の偉業や足跡が報じられたことに「改めて親父のすごさ、偉大さをメディ