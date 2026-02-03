広島・佐々木泰内野手が３日、侍ジャパンのサポートメンバーに選出された。２７、２８日の「ラグザス侍ジャパンリーズ２０２６名古屋」（対中日）に同行する。昨年１１月は「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」（対韓国）に追加メンバーとして２試合にフル出場し３安打４打点をマーク。「本当にありがたい経験をさせていただける。（カブス・鈴木）誠也さんは目標の打者。質問できる時間があれば、トレーニング面などを聞い