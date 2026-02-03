昨年12月に死去したゴルフ界のレジェンド尾崎将司さんの長男・智春さんが3日、都内で行われた日本ゴルフジャーナリスト協会（JGJA）表彰式に出席後、取材に応じ、5日に納骨を行うことを明らかにした。日本ツアー最多の94勝、賞金王12回など偉業を達成し「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎さんは昨年12月23日にS状結腸がんのため78歳で亡くなった。尾崎さんは生前、故郷・徳島にある寺に墓を建立していた。智春さんによれば