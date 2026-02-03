令和8年2月2日、13時。東京地方裁判所532号法廷の扉はまだ閉ざされている。 廊下に響くのは、硬質なヒールがリノリウムを叩く音と、時折通り過ぎる裁判所職員の私語だけだ。13時30分の開廷を前に、一人の女性が列を作る。やがて書記官が内側から解錠する金属音が鋭く鳴り、重い扉が開かれる。机を1メートルほど引きずる鈍い音が、これから始まる公判の即物性を予告していた。 13時23分。法廷内の空気が微かに淀む。