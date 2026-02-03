ボートレース浜名湖の6日間開催「ヴィーナスシリーズ20戦」は3日、5日目の10〜12Rで準優勝戦が終了。最終日12Rに行われる優勝戦メンバーが決定した。ついにここまでたどり着いた。川井萌（24＝静岡）は昨年7月のからつヴィーナスシリーズで落水した際に左上腕骨を骨折。長期欠場を余儀なくされたが、復帰初戦の今節は予選を3位で通過。準優勝戦10Rを一気に逃げ切って、優勝戦進出一番乗りを決めた。「スタートを放っても出て