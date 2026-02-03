安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪や銃刀法違反などに問われた山上徹也被告（４５）側が、求刑通り無期懲役とした奈良地裁の裁判員裁判判決を不服として大阪高裁に控訴する方針を固めたことが公判関係者への取材でわかった。弁護団が協議して決め、被告も了承しているという。期限の４日に控訴する見通し。山上被告は公判で殺人罪を認めた。被告人質問では、世界平和統一家庭連