山沿いを中心に記録的な大雪となっている今シーズン。魚沼市では積雪が3メートルを超え、住民たちは雪に囲まれた暮らしを強いられています。時刻は3日正午過ぎ―〈星 好さん〉「外は明るい、そっちは暗い」魚沼市に住む星さんです。昼間にもかかわず薄暗い部屋。障子を開けると…〈星 好さん〉「物置の屋根から（雪で）ふたして真っ暗」雪が1階の窓の高さまで積もっていました。〈星 好さん〉「明かりなんかとれ