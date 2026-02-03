ストリートカルチャーにおいて、外せないアイテムやブランドはいくつもあります。特に、スポーツブランドとは相性が良いのか、多くのブランド・アイテムが定番として人気を博しています。その中でもひと際輝き続けるのが、ご存じアディダス（アディダス オリジナルス）。スリーストライプスが利いたデザインはシンプルでありながら非常に目を引き、パッと見ただけでアディダスであることがわかる秀逸さがあります。それ故、1949年