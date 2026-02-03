3月11日に14thシングル『The growing up train』を発売する櫻坂46。2月1日深夜放送のテレビ東京系『そこ曲がったら、櫻坂？』で同シングルのフォーメーションが発表され、二期生の藤吉夏鈴が表題曲センターを務めることが明らかになった。そこで本記事では、センターの藤吉や、新たに選抜入りしたメンバーなどに触れながら、注目のポイントを紹介していきたい。【関連】櫻坂46、5周年を経て次なるステージへ！“ライブで魅せる”グ