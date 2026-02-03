全日本空輸（ANA）は、「国内線航空券タイムセール」を2月4日から8日まで実施する。主な対象路線と普通席の片道最低運賃は、東京/羽田発着では大阪/伊丹が8,000円、高松が9,300円、宮崎・長崎が9,800円、福岡・宮崎が10,000円、札幌/千歳が10,010円などとなっている。搭乗期間は3月29日から5月18日まで。いずれも旅客施設使用料が別途必要となる。また、運賃を刷新する5月19日以降の搭乗分を対象としたセールを、2月10日から実施す