節分の3日、広島市の神社で、強い臭いで厄をはらう恒例の神事が行われました。広島市中区の住吉神社で行われた節分の伝統神事「焼嗅がし」です。1000匹のイワシの頭を焼き、強い臭いと煙で厄をはらいます。去年、全国で相次いだクマ被害。神事ではイワシの臭いで退治し、安全を願いました。■参拝者「節分が誕生日で、今日が3歳の誕生日です。楽しく健康に過ごしてもらえたらいいなと思います。」■参拝者「大病せずに元気にすくす