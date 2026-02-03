6日に開幕するミラノ・コルティナオリンピック。その開会式でオリンピック旗を運ぶ一人に前広島市長の秋葉忠利さんが選ばれました。日本から唯一旗手に選出されたのは、前広島市長の秋葉忠利さんです。大会組織委員会が2日、開会式でオリンピックの旗を運ぶ10人を発表しました。秋葉さんは1999年から2011年まで市長を務め、被爆地・広島から核なき世界の実現を訴えてきました。選出理由について大会組織委員会は、核兵器の廃絶を目