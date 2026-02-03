2月6日にシーズン開幕を迎えるサンフレッチェ。今季からクラブの伝統ある背番号11番を背負うのがフォワード・加藤陸次樹選手です。新背番号で戦う決意を有田優理香アナウンサーが宮崎キャンプで取材しました。■加藤 陸次樹 選手「佐藤寿人さんという、誰もが憧れる存在がいた中でそれを超えるようなプレーがしたいし、自分自身のプレーで、新しい11番を作っていきたい」サンフレッチェの「11番」。