広島県の人口流出が止まりません。県外に出る人が県内に入ってくる人を上回る「転出超過」が5年連続で全国最多となりました。■横田美香知事「若者を中心として、転出超過が続いていることについて大変重く受け止めている」去年、全国から広島県に転入した人は4万3316人。転出は5万3237人で、9921人の転出超過となりました。3年ぶりに1万人を下回りましたが、5年連続で全国で最も多い数字です。一方、国を超えた移動を含めた「社会