大相撲初場所で幕内自己最多の12勝を挙げ、優勝決定戦に進んだ熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が3日、出身地・熱海市の伊豆山神社の節分祭で豆まきを行った。境内に集まった約300人のファンは地元の人気者の一挙手一投足に大興奮。熱い声援を受け、戦後県勢初の三役昇進が濃厚な春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）での一層の活躍を誓った。まるで土俵で塩をまくかのように、豪快に右腕を振って“豆”を飛ばした。終始