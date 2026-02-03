熊本4区に入る八代市や上天草市などでは、去年8月の豪雨災害もあり、まさに復旧のスピード感が地域再生のポイントになります。 【写真を見る】衆議院選挙 とにかく広大な熊本4区各候補の奮闘と工夫 その熊本4区は天草・芦北から人吉・球磨地域を含む熊本県内最大の選挙区で、候補者は時間と体力との戦いです。 国民民主党・新人 上田至候補「（選挙カーから）上田至、上田至でございます」 国民民主党・新人の上