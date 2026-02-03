【パリ共同】フランスの捜査当局は3日、米実業家イーロン・マスク氏が所有するX（旧ツイッター）のフランス事務所を家宅捜索した。データ処理の運用をゆがめている疑いがあるとして開始した捜査の一環。フランスメディアが伝えた。