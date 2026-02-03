『33歳という日々 子なし夫婦、エリの場合』（鈴木みろ/KADOKAWA）第4回【全18回】【漫画】『33歳という日々 子なし夫婦、エリの場合』を第1回から読む33歳のエリは結婚して3年。子どもはおらず、節目も門出もない、淡々とした毎日を過ごしていた。彼女にとって「子どもが欲しい」という願いは、奇跡そのもので、新婚の頃とは変わってしまった夫に不満は募るばかり。本音を言えないまま月日は流れ、タイムリミットが迫る――。YouT