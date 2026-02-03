高市早苗首相は3日、来日したネパールのポーデル大統領と官邸で会談し、今年で外交関係樹立70周年の節目を迎えることを踏まえ、関係深化を確認した。首相は「日本とネパールは友好関係を育んできた。この機に一層関係を強化していきたい」と呼びかけた。ポーデル氏は「ネパールと日本は相互協力を基盤とした関係を築いてきた。両国関係は緊密さと深い友好の下で発展し続けている」と応じた。ネパールでは昨年9月、政府の腐敗