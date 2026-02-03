ミラノ・コルティナ冬季五輪の選手村の食堂＝3日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】冬季五輪開幕間近のミラノとコルティナダンペッツォで3日、選手村が報道陣に公開された。ミラノは中心部南側にある鉄道車両基地跡に新設された建物で、大会後は学生寮として利用予定。日本選手団の伊東秀仁団長は「部屋がきれいで居心地がいい」と感想を語った。四つの会場群に計6カ所の選手村を設置し、約1700人を収容するミラノには