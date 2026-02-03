外食チェーン店などが加盟する日本フードサービス協会は、食料品の消費税がゼロとなる場合、外食も対象に含めるよう政府に要望する方針を固めた。持ち帰りの弁当や総菜との税率の差が拡大し、外食離れにつながると指摘している。衆院選では、与野党が公約に食料品の「消費税ゼロ」を掲げている。実現すれば、現行の食料品の税率８％がなくなり、外食（店内飲食）で課されている税率１０％との差が広がる。同協会は読売新聞の取