子育ての忙しい時期を乗り越えられた感謝の気持ちを次の世代に送ろうと行動できる人は、本当に素晴らしい心の持ち主でしょう。その純粋な恩返しの気持ちが踏みにじられたとしたら、嫌な気持ちになるのは当然ではないでしょうか。『職場で嫌な言葉を聞いてしまいました』「自分の子どもが小さいときには、度々仕事を休ませてもらっていたから、今度は自分ができるだけフォローしよう」と考えていた投稿者さん。しかしある日のこと、