ドット柄＆漆黒ドレスで激変女優の森七菜(大分県出身)が大人びたドレス姿を披露。ファンの注目が集まっている。「Happy Sundance Thanks so much!!!!」のメッセージとともに、米・サンダンス映画祭に関連したオフショットをアップ。デコルテが露になったシックなブラックドレスに水玉模様のスカーフを合わせた、大人びた姿を披露した。妖艶なドレス姿に「寒くなかったかなー？暖かくしてゆっくり休んでね」「見事なコーデで