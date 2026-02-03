２日、桐生市の信用金庫で発生した強盗事件で押し入った男は現在も逃走していて警察が行方を追っています。 ２日午後１時前、桐生市梅田町にある桐生信用金庫本町支店梅田出張所に男が押し入り、けん銃のようなものを女性職員に突きつけて脅し現金２００万円を奪って逃走しました。けが人はいませんでした。男は現在も逃走中で警察が行方を追っています。 事件から一夜明けた３日、信用金庫では通常通り午前９時から営業を再開し